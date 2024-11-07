Лига Европы 7 ноября: расписание матчей и где смотреть онлайн-трансляцию

В четверг, 7 ноября, состоятся игры 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Всего пройдет 17 матчей, девять из которых начнутся в 20.45 по московскому времени, восемь — в 23.00.

В число матчей игрового дня Лиги Европы в четверг, 7 ноября, входят:

20.45. «Буде-Глимт» — «Карабах»

20.45. «Галатасарай» — «Тоттенхэм»

20.45. «Олимпиакос» — «Рейнджерс»

20.45. «Юнион» — «Рома»

23.00. «Аякс» — «Маккаби» Т-А

23.00. «Динамо» К — «Ференцварош»

23.00. «Лацио» — «Порту»

23.00. «Манчестер Юнайтед» — ПАОК

23.00. «Виктория» Пл — «Реал Сосьедад»

Матчи Лиги Европы в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также предлагает перекличку всех игр в одном окне.

Полностью расписание матчей Лиги Европы в актуальном виде и результаты игр доступны в матч-центре сайта «СЭ».