Лига Европы. 1/8 финала, первые матчи: расписание и результаты

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
"Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания) – 1:3 (1:1)
Голы: Иборра, 33 (0:1). Азмун, 35 (1:1). Морено, 64 (1:2). Морланес, 71 (1:3).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Кузяев, Мак (Шатов, 72), Барриос, Оздоев (Заболотный, 88), Дриусси, Дзюба, Азмун (Эрнани, 75).
"Вильярреал": Андрес Фернандес, Мигелон, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Мори, Хауме, Чиквуэзе, Иборра, Морланес (Касерес, 72), Пабло Форнальс (Касорла, 78), Морено (Бакка, 85).
Предупреждения: Хауме, 14. Барриос, 38. Мигелон, 69. Смольников, 76.
Судьи: Рокки. Мели, Пассери, Валери, Мариани (все – Италия).
7 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".
"Айнтрахт" Ф (Германия) – "Интер" (Италия) – 0:0
Нереализованный пенальти: Брозович, 22 (вратарь)
"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне): Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде (Виллемс, 77), Костич, Гачинович, Алле (Гонсалу Пасьенсия, 80), Йович.
"Интер" (Милан): Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Седрик Суариш, 80), Брозович, Весино, Перишич (Кандрева, 59), Политано, Мартинес.
Предупреждения: Костич, 4. Асамоа, 24. Мартинес, 33. Хасебе, 53. Кандрева, 59. Фернандеш, 82.
Судья: Коллам (Шотландия).
7 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион Commerzbank-Arena.
"Динамо" З (Хорватия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:0 (1:0)
Гол: Петкович, 38 – с пенальти.
"Динамо" (Загреб): Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Гояк (Моро, 78), Шуньич, Петкович (Гавранович, 89), Оршич, Ольмо, Кондзер (Шитум, 84).
"Бенфика" (Лиссабон): Влаходимос, Коршья, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Габриэл, Жоау Фелиш, Фернандеш (Живкович, 71), Флорентину (Рафа Силва, 59), Кровинович, Сеферович (Серви, 35).
Предупреждения: Леовац, 68. Стоянович, 75. Шуньич, 83.
Судья: Оливер (Англия).
7 марта. Загреб. Стадион "Максимир".
"Севилья" (Испания) – "Славия" Пр (Чехия) – 2:2 (2:2)
Голы: Бен Йеддер, 1 (1:0). Стох, 25 (1:1). Эль-Хаддади, 28 (2:1). Крал, 39 (2:2).
"Севилья": Вацлик (Сориано, 45+1), Меркадо, Кьер, Гомес, Вебер (Меса, 46), Банега (Промес, 76), Рог, Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади.
"Славия" (Прага): Коларж, Кудела, Цоуфал, Дели, Боржил, Крал (Нгаде-Нгаджюи, 79), Стох, Змргал (Шкода, 72), Масопуст (Олайинка, 60), Соучек, Траоре.
Предупреждения: Цоуфал, 6. Банега, 12. Масопуст, 44. Соучек, 63.
Судья: Бюке (Франция).
7 марта. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
"Ренн" (Франция) – "Арсенал" (Англия) – 3:1 (1:1)
Голы: Ивоби, 4 (0:1). Буриго, 42 (1:1). Монреаль, 65 – в свои ворота (2:1). Сарр, 88 (3:1).
"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Да Силва, Бенсебаини, Бен Арфа, Гренье (Желен, 90+1), Андре, Юну, Буриго (Леа Силики, 73), Сарр.
"Арсенал" (Лондон): Чех, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Косьельни, Езил (Рэмси, 70), Мхитарян, Джака, Торрейра, Обамеянг (Колашинац, 79), Ивоби (Гендузи, 53).
Предупреждения: Папастатопулос, 34. Буриго, 38. Джака, 61. Зеффан, 87.
Удаление: Папастатопулос, 41.
Судья: Кружляк (Словакия).
7 марта. Ренн. Стадион Roazhon Park/Stade de la Route de Lorient.
"Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия)
Начало матча – в 23.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию
"Челси" (Англия) – "Динамо" К (Украина)
Начало матча – в 23.00 (мск)
"Наполи" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)
Начало матча – в 23.00 (мск)
Ответные матчи – 14 марта
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