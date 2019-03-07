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Лига Европы. 1/8 финала. Матчи "Зенита" и "Краснодара"

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Сегодня, 7 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдет 8 матчей. "Зенит" на своем поле принимает "Вильярреал", а "Краснодар" в гостях сыграет с "Валенсией" Дениса Черышева.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

"Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию

Зенит - Вильярреал

"Айнтрахт" (Германия) – "Интер" (Италия)
Начало матча – в 20.55 (мск)

Айнтрахт Ф - Интер

"Динамо" З (Хорватия) – "Бенфика" (Португалия)
Начало матча – в 20.55 (мск)

Динамо З - Бенфика

"Севилья" (Испания) – "Славия" (Чехия)
Начало матча – в 20.55 (мск)

Севилья - Славия Пр

"Ренн" (Франция) – "Арсенал" (Англия)
Начало матча – в 20.55 (мск)

Ренн - Арсенал

"Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия)
Начало матча – в 23.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию

Валенсия - Краснодар

"Челси" (Англия) – "Динамо" К (Украина)
Начало матча – в 23.00 (мск)

Челси - Динамо К

"Наполи" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)
Начало матча – в 23.00 (мск)

Наполи - Зальцбург

Ответные матчи – 14 марта

Все о Лиге Европы: календарь и результаты матчей

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"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?
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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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