Лига Европы. 1/8 финала. Матчи "Зенита" и "Краснодара"

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?

Только "Зенит" (пройдет "Вильярреал") Только "Краснодар" (пройдет "Валенсию") Обе команды выйдут в 1/4 финала Обе команды вылетят в 1/8 финала