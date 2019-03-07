Лига Европы. 1/8 финала. Матчи "Зенита" и "Краснодара"

Сегодня, 7 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдет 8 матчей. "Зенит" на своем поле принимает "Вильярреал", а "Краснодар" в гостях сыграет с "Валенсией" Дениса Черышева.
Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
"Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию
"Айнтрахт" (Германия) – "Интер" (Италия)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"Динамо" З (Хорватия) – "Бенфика" (Португалия)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"Севилья" (Испания) – "Славия" (Чехия)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"Ренн" (Франция) – "Арсенал" (Англия)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия)
Начало матча – в 23.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию
"Челси" (Англия) – "Динамо" К (Украина)
Начало матча – в 23.00 (мск)
"Наполи" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)
Начало матча – в 23.00 (мск)
Ответные матчи – 14 марта
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"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?
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