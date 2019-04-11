09:00 | Футбол — Лига Европы

Лига Европы, 1/4 финала, первые матчи: расписание и результаты

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Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы.

Арсенал – Наполи
11 апреля. Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22.00 (Матч ТВ – 21.50).
Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

Арсенал – Наполи

Вильярреал – Валенсия
11 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика". 22.00 (Матч Футбол 3 – 21.50).
Судья: Оливер (Англия).

Вильярреал - Валенсия

Бенфика – Айнтрахт Ф
11 апреля. Лиссабон. Стадион "Да Луш". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.50).
Судья: Тэйлор (Англия).

Бенфика - Айнтрахт Ф

Славия Пр – Челси
11 апреля. Прага. Стадион "Эден". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.50).
Судья: Цвайер (Германия).

Славия Пр - Челси

Ответные матчи состоятся 18 апреля.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей и результаты игр

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