Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи: расписание и результаты

Кто составит пары полуфиналистов
"Наполи" – "Арсенал"
18 апреля. Неаполь. Стадион "Сан Паоло". 22.00
Первый матч – 0:2
"Айнтрахт" – "Бенфика"
18 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена". 22.00
Первый матч – 2:4
"Валенсия" – "Вильярреал"
18 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья". 22.00
Первый матч – 3:1
"Челси" – "Славия" П
18 апреля. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22.00
Первый матч – 1:0
В 1/2 финала (2 и 9 мая) встретятся:
Арсенал/Наполи – Вильярреал/Валенсия
Бенфика/Айнтрахт Ф – Славия Пр/Челси.
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей и результаты игр
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