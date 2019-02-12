"Фенербахче" - "Зенит": онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55

12 февраля "Зенит" в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет на выезде против "Фенербахче". Первая игра первого этапа плей-офф пройдет в Стамбуле, на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

В стартовом составе петербуржцев выйдут два дебютанта - Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос. Российский защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер вошел в число запасных.

"Фенербахче" - "Зенит": Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (мск)