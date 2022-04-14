Лига Европы, «Барселона» — «Айнтрахт»: прямая трансляция матча
14 апреля в 22.00 состоится ответный матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» в Лиге Европы
В четверг, 14 апреля, «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Встреча пройдет в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.
Следить за игрой «Барселона» — «Айнтрахт» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.
Новости