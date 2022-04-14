Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 21:00

Лига Европы, «Барселона» — «Айнтрахт»: прямая трансляция матча

14 апреля в 22.00 состоится ответный матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» в Лиге Европы
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters

В четверг, 14 апреля, «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.

Следить за игрой «Барселона» — «Айнтрахт» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Айнтрахт Ф

Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» — «Лейпциг»: Нкунку открыл счет в матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости