14 апреля в 22.00 состоится ответный матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» в Лиге Европы

В четверг, 14 апреля, «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.

Следить за игрой «Барселона» — «Айнтрахт» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.