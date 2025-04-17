Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи: время начала, где смотреть 17 апреля
Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 17 апреля
Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 17 апреля. Все игры дня начнутся в 22.00 по московскому времени.
Расписание матчей Лиги Европы 17 апреля (четверг)
Время начала матчей — московское.
В прямом эфире трансляция отдельных игр Лиги Европы и перекличка интересных моментов всех встреч вечера в одном окне в России проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Ключевые события и результаты всех матчей можно отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.
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