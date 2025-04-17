Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи: время начала, где смотреть 17 апреля

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 17 апреля. Все игры дня начнутся в 22.00 по московскому времени.

Расписание матчей Лиги Европы 17 апреля (четверг)

Время начала матчей — московское.

В прямом эфире трансляция отдельных игр Лиги Европы и перекличка интересных моментов всех встреч вечера в одном окне в России проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Ключевые события и результаты всех матчей можно отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.