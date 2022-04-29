«Лейпциг» — «Рейнджерс»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы

«Лейпциг» переиграл «Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы — 1:0. Игра прошла в Германии.

Единственный мяч забил испанский защитник Анхелино. На 85-й минуте он получил мяч у линии штрафной и пробил в левый угол ворот. Голкипер шотландской команды Аллан Макгрегор не смог спасти команду.

Напомним, «Лейпциг» тренирует экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Ответная встреча пройдет в Глазго в следующий четверг, 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени