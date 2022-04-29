Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:27

«Лейпциг» — «Рейнджерс»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
28 апреля. «Лейпциг» — «Рейнджерс» — 1:0.
Фото Reuters

«Лейпциг» переиграл «Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы — 1:0. Игра прошла в Германии.

Единственный мяч забил испанский защитник Анхелино. На 85-й минуте он получил мяч у линии штрафной и пробил в левый угол ворот. Голкипер шотландской команды Аллан Макгрегор не смог спасти команду.

Напомним, «Лейпциг» тренирует экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Ответная встреча пройдет в Глазго в следующий четверг, 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Нам нужно было это рубилово в такое сложное время для спорта! Спасибо ЦСКА и «Металлургу» за лучший финал Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это не катастрофа». Кенни Миллер — о поражении от «Лейпцига»

Джо Арибо надеется, что «Рейнджерс» отыграется в ответном матче с «Лейпцигом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости