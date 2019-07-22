Левников назначен на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы "Партизани" - "Шериф"

Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы между "Партизани" и "Шерифом", информирует официальный сайт УЕФА.

Помогать рефери будут Валерий Данченко и Андрей Веретешкин, четвертый судья - Василий Казарцев. Игра пройдет 25 июля в Тиране.

Ранее "Ростов" обратился к президенту РФС Александру Дюкову и департаменту судейства и инспектирования после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2). Ростовчане считают, что Левников должен быть отстранен от работы из-за ошибочных решений в этом матче.

Позднее Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию и отметил, что судья допустил ошибку.