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Левников назначен главным арбитром матча «Ференцварош» — «Байер». Лунев должен дебютировать за немецкий клуб

Левников назначен главным арбитром матча Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер»
13:02
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Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на мат 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером», сообщает сайт УЕФА.

Ассистентами Левникова будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Сергей Иванов. Четвертый судья — Владислав Безбородов.

Напомним, что ранее главный тренер «Байера» пообещал, что российский голкипер Андрей Лунев дебютирует за команду в этой встрече.

Матч «Ференцварош» — «Байер» пройдет в Будапеште 9 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора

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