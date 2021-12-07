Левников назначен главным арбитром матча «Ференцварош» — «Байер». Лунев должен дебютировать за немецкий клуб
Левников назначен главным арбитром матча Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер»
13:02
Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на мат 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером», сообщает сайт УЕФА.
Ассистентами Левникова будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Сергей Иванов. Четвертый судья — Владислав Безбородов.
Напомним, что ранее главный тренер «Байера» пообещал, что российский голкипер Андрей Лунев дебютирует за команду в этой встрече.
Матч «Ференцварош» — «Байер» пройдет в Будапеште 9 декабря.
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