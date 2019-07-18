"Левадия" уступила "Стьярнану", пропустив на 123-й минуте

"Левадия" не смогла выйти во 2-й отборочный раунд Лиги Европы. Эстонская команда пропустила решающий гол от исландского "Стьярнана" на 123-й минуте встречи.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответный матч
"Левадия" (Эстония) – "Стьярнан" (Исландия) – 3:2 д.в. (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Осипов, 17 (1:0). Рагнарссон, 25 (1:1). Осипов, 89 (2:1). Круглов, 105 – с пенальти (3:1). Гудьонссон, 120+3 (3:2).
Судья: Касуми (Косово).
18 июля. Таллин. Стадион "А Ле Кок Арена".
Первый матч – 1:2.
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/
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