Ветеран ЦСКА: «История повторится. «Лестер» снова напихает «Спартаку»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».

«Думаю, что история повторится. После матча в Москве между этими командами ничего не поменялось. «Лестер» находится в отличной форме. Иногда у них возникают проблемы с игрой в обороне, но они компенсируют их за счет молниеносной атаки. У «Спартака» ужасная оборона — проходной двор. Нет ни одного достойного защитника. Думаю, что «Лестер» снова напихает им гола 4-5 и на этом все закончится. Не знаю, чем занимается тренер. Во всех провалах в обороне виноват Витория. Он не знает, как обучить людей обороняться. Пускай спросит у Романцева совет. Поработал бы с этим «Спартаком» Романцев — результат был бы уже через пару месяцев. И никаких разгромов больше бы не было», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» (Лестер, Англия). Начало — в 23:00 по московскому времени.