Лещенко: «Федун вкладывает столько в «Спартак», а болельщики позволяют себе о нем плохо отзываться»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».

«Мне жалко Федуна. Он вкладывает столько сил, здоровья и денег в «Спартак». А некоторые болельщики позволяют себе отзываться о нем плохо. Это неприятная история. В «Спартаке» идет перестройка глубокая. Команда любимая в народе, всегда была в топе. Думаю, потихоньку спартаковцы выберутся из этой ситуации. Завтрашний матч будет показательным — как они подготовятся и будут бороться с таким сильным соперником. Желаю «Спартаку» удачи», — сказал Лещенко «СЭ».

Матч пройдет 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Спартак» с 3 очками занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы. «Лестер» (4 балла) и третья строчка.