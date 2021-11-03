Мостовой считает, что у «Спартака» будут шансы в матче с «Лестером»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».
«От «Спартака» можно ожидать все, что угодно. Команда в последнее время стала непредсказуемой. Мы увидели от красно-белых все, что есть в футболе. Тяжелее всего предсказать результат, хотя большинство будет говорить, что «Спартак» разорвут. Думаю, у них будут свои шансы. «Лестер» в своем чемпионате тоже идет на 9-10-м месте. К сожалению, красно-белые повторяют свои ошибки. Это где-то связано с составом. Завтра может что-то поменяться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч пройдет 4 ноября 2021 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» (Лестер, Англия). Начало — в 23:00 по московскому времени.
«Спартак» с 3 очками занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы. «Лестер» (4 балла) и третья строчка.
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