«Лестер» — «Спартак»: Мозес открыл счет
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«Спартак» открыл счет в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы с «Лестером».
На 51-й минуте отличился Виктор Мозес. Это его первый гол в сезоне. Он ударом головой замкнул передачу Михаила Игнатова.
Счет матча — 1:0 в пользу «Спартака».
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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