«Спартак» открыл счет в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы с «Лестером».

На 51-й минуте отличился Виктор Мозес. Это его первый гол в сезоне. Он ударом головой замкнул передачу Михаила Игнатова.

Счет матча — 1:0 в пользу «Спартака».