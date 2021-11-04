«Лестер» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы
21:30
Сегодня, 4 ноября, «Спартак» в гостях сыграет против «Лестера» в матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
В первой встрече команд, которая состоялась 20 октября в Москве, британцы оказались сильнее со счетом 4:3.
«Спартак» занимает последнее место в группе С, набрав три очка в трех встречах. На счету «Лестера» четыре балла и третья строчка. Лидирует — «Легия» (6 очков).
Следить за матчем «Лестер» — «Спартак» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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