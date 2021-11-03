Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы красно-белых против «Лестера».

«Никаких ожиданий. Обычно ждут что-то хорошее или плохое, а тут ничего не жду. Вопрос только в том, сколько «Спартак» пропустит. Будет как в тот раз в Москве или пропустят больше четырех мячей. Вы поймите, что от «Спартака» тут ничего не зависит. Их состояние, настроение и атмосфера говорят о том, что они не могут отыграться. Красно-белые на своем поле, ведя в два гола, умудряются пропустить четыре. Что могло произойти за это время, что мы начали надеяться на победу? Они обыграли кого-то в РПЛ? Показали хорошую игру? Настроение у команды только хуже. Глумление над командой от болельщиков настроения не прибавляет. Есть 5 процентов гипервезения «Спартака», но на это надежды мало», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч пройдет 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.