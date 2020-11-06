«Лестер» разгромил «Брагу», АЕК Карреры обыграл «Зарю»

«Лестер» победил «Брагу» (4:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В параллельном матче АЕК Массимо Карреры победил «Зарю» (4:1). Итальянский специалист не смог присутствовать на игре из-за болезни.

«Лестер» с девятью очками лидирует в группе G. «Брага» имеет шесть очков и идет второй. АЕК заработал три пункта и занимает третье место. «Заря» проиграла все матчи, украинский клуб идет последним.

Лига Европы

Группа G

3-й тур

«Лестер» (Англия) — «Брага» (Португалия) — 4:0 (1:0)

«Заря» (Украина) — АЕК (Греция) — 1:4 (0:2)