В четверг, 16 сентября, «Лестер» дома сыграет с «Наполи» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча группы С пройдет в Лестере (Англия) на стадионе «Кинг Пауэр Стадиум», начало — в 22.00 (по мск).

Ранее, 11 сентября, «Лестер» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

В субботу, 11 сентября, «Наполи» одержал победу над «Ювентусом» (2:1) во встрече 3-го тура серии А.

Следить за трансляцией матча «Лестер» — «Наполи» можно будет на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».