«Лестер» сыграл вничью с «Наполи» в матче Лиги Европы

«Лестер» сыграл вничью с «Наполи» в матче первого тура группового турнира Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев забивали Айосе Перес и Харви Барнс. У гостей дубль оформил Виктор Осимен.

15 сентября в другом матче группы C «Спартак» в добавленное время проиграл «Легии» (0:1).

Лига Европы

1-й тур

Группа C

«Лестер» (Англия) — «Наполи» (Италия) — 2:2 (1:0)

Голы: Перес, 9 (1:0). Барнс, 64 (2:0). Осимен, 69 (2:1). Осимен, 87 (2:2).

«Лестер»: Шмейхель, Эванс (Чаглар Сеюнджю, 46), Бертранд, Вестергор, Кастань, Ндиди, Барнс, Сумаре (Мэддисон, 78), Перес (Тилеманс, 46), Ихеаначо (Варди, 88), Дака (Лукман, 70).

«Наполи» (Италия): Оспина, Малькюи (Жуан Жезус, 84), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 64), Замбо Ангисса (Петанья, 84), Руис, Инсинье (Унас, 74), Лосано (Политано, 64), Осимен.

Предупреждения: Ндиди, 21. Сумаре, 32. Ди Лоренцо, 34. Вестергор, 53. Чаглар Сеюнджю, 76. Ррахмани, 90+5.

Удаление: Ндиди, 90+3.

Судья: Мартинш.

16 сентября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».