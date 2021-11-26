«Лестер» обыграл «Легию» и вышел на первое место в группе
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«Лестер» победил «Легию» (3:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.
В составе хозяев отличились Патсон Дака, Джеймс Мэддисон и Уилфред Ндиди. У гостей забил Филип Младенович.
«Лестер» набрал восемь очков и лидирует в группе С. Вторым идет «Спартак», третьим — «Наполи» (по семь очков). У «Легии» шесть очков и четвертое место. Все команды сохраняют шансы на плей-офф Лиги Европы.
В последнем туре «Легия» примет «Спартак», а «Наполи» — «Лестер».
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