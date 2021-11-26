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«Лестер» обыграл «Легию» и вышел на первое место в группе

00:52
«Лестер» — «Легия» — 3:1. Фото ФК «Легия»
«Лестер» — «Легия» — 3:1. Фото ФК «Легия»
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«Лестер» победил «Легию» (3:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

В составе хозяев отличились Патсон Дака, Джеймс Мэддисон и Уилфред Ндиди. У гостей забил Филип Младенович.

«Лестер» набрал восемь очков и лидирует в группе С. Вторым идет «Спартак», третьим — «Наполи» (по семь очков). У «Легии» шесть очков и четвертое место. Все команды сохраняют шансы на плей-офф Лиги Европы.

В последнем туре «Легия» примет «Спартак», а «Наполи» — «Лестер».

Лига Европы. Группа C
25 нояб, 23:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
3:1
Легия
Голы
Дака, 11 (1:0), Мэддисон, 21 (2:0), Младенович, 26 (2:1), Ндиди, 33 (3:1)
Нереализованный пенальти
Эмрели 26
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю Амарти Кастань Томас Барнс Мэддисон (Перес, 62 ) Ндиди Сумаре (Дьюсбери-Холл, 63 ) Дака (Олбрайтон, 85 ) Лукман (Ихеаначо, 85 )
Легия
Мишта Ветеска Рибейру Юханссон (Холовня, 46) Младенович (Челхака, 71) Енджейчик Андре Мартинш (Скибицки, 71) Лукиньяс (Пекхарт, 78) Слиш Эмрели (Влодарчик, 78) Мучи
Предупреждения
Томас 61, Олбрайтон 89  -  Младенович 39, Ветеска 48, Енджейчик 87
Судьи
Айтекин

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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