«Лестер» обыграл «Легию» и вышел на первое место в группе

«Лестер» победил «Легию» (3:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

В составе хозяев отличились Патсон Дака, Джеймс Мэддисон и Уилфред Ндиди. У гостей забил Филип Младенович.

«Лестер» набрал восемь очков и лидирует в группе С. Вторым идет «Спартак», третьим — «Наполи» (по семь очков). У «Легии» шесть очков и четвертое место. Все команды сохраняют шансы на плей-офф Лиги Европы.

В последнем туре «Легия» примет «Спартак», а «Наполи» — «Лестер».