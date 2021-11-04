«Лестер» и «Спартак» завершили первый тайм нулевой ничьей

После первого тайма мата Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» счет равный (0:0).

Напомним, в первом матче в Москве английский клуб победил 4:3. Покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч активе Джордана Ларссона.

При текущем результате «Спартак» останется последним с четырьмя очкам. У «Лестера» в таком случае будет пять очков и третье место.