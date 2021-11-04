Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Лестер» и «Спартак» завершили первый тайм нулевой ничьей

4 ноября, 23:49
Теги:

После первого тайма мата Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» счет равный (0:0).

Напомним, в первом матче в Москве английский клуб победил 4:3. Покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч активе Джордана Ларссона.

При текущем результате «Спартак» останется последним с четырьмя очкам. У «Лестера» в таком случае будет пять очков и третье место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
В ОБСЕ из-за прав человека запустили Венский механизм в отношении Белоруссии
1