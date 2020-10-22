«Лестер» и «Брага» с разгромных побед начали групповой турнир Лиги Европы

Фавориты группы G «Лестер» и «Брага» в 1-м туре Лиги Европы добились дежурных побед.

«Лисы» в дебютной игре разгромили «Зарю» — 3:0. Еще до перерыва Мэддисон и Барнс забили дважды, а итоговый счет установил Ихеаначо.

«Брага» дома справилась с АЕКом Массимо Карреры — 3:0. Сначала отличился Галену, а затем и Паулинью забил сам, а потом отдал результативную передачу на Орту.

Лига Европы

Группа G

«Брага» (Португалия) — АЕК (Греция) — 3:0 (1:0)

Голы: Галену, 44 (1:0). Паулинью, 78 (2:0). Р.Орта, 88 (3:0).

«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Секейра, Карму, Каштру (Жоау Новаиш, 90+2), Франсержиу (Моура, 84), Р.Орта (Шеттине, 90+2), Медейруш (А.Орта, 60), Паулинью, Галену (Аль-Мусрати, 85).

АЕК (Греция): Цинтотас, Чигринский (Ливая, 61. Махерас, 89), Элдер Лопеш, Неделчару, Сварнас, Василантонопулос, Шахов, Крстичич, Манталос, Ансарифард (Танкович, 62), Оливейра.

Предупреждения: Манталос, 19. Неделчару, 34. Секейра, 55. Карму, 56. Оливейра, 67. Эсгайю, 69.

Судья: Бюке (Франция).

22 октября. Брага. Стадион «Муниципальный».

«Лестер» (Англия) — «Заря Лг» (Украина) — 3:0 (2:0)

Голы: Мэддисон, 29 (1:0). Барнс, 45 (2:0). Ихеаначо, 67 (3:0).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс (Морган, 82), Кастань (Джастин, 82), Фофана, Менди, Прат, Тилеманс (Перес, 72), Барнс, Мэддисон (Дженгиз Юндер, 66), Ихеаначо (Чудхури, 71).

«Заря Лг» (Украина): Шевченко, Вернидуб, Фаворов (Руфати, 76), Юрченко, Кабаев (Перович, 66), Кочергин (Гринь, 85), Иванисеня, Цвек, Назарина, Хомченовский (Цыганик, 76), Лунев (Гладкий, 65).

Предупреждения: Тилеманс, 12. Кабаев, 27. Вернидуб, 77.

Судья: Фраппар (Франция).

22 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».