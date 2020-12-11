«Лестер» обыграл АЕК Карреры и с первого места вышел в 1/16 финала Лиги Европы

«Лестер» переиграл АЕК в 6-м туре Лиги Европы (2:0). В другой встрече «Брага» выиграла у «Зари» с аналогичным счетом (2:0).

«Лестер» и «Браза» вышли в плей-офф, набрав в группе по 13 очков, но английская команда по дополнительным показателям оказалась первой. АЕК, который тренирует экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, занял последнее место.

Лига Европы

Группа G

«Лестер» (Англия) — АЕК (Греция) — 2:0 (2:0)

Голы: Дженгиз Юндер, 12 (1:0). Барнс, 14 (2:0).

«Лестер»: Уорд, Эванс, Фофана (Морган, 82), Джастин, Томас, Прат, Тилеманс (Чудхури, 82), Ндиди (Менди, 63), Барнс, Ихеаначо (Перес, 67), Дженгиз Юндер.

АЕК: Цинтотас, Неделчару, Сварнас (Шахов, 56), Хнид, Митай, Василантонопулос, Крстичич, Манталос (Оливейра, 66), Симоэш (Галанопулос, 81), Ансарифард (Албанис, 66), Гарсия (Махерас, 55).

Предупреждение: Хнид, 25.

Судья: Виссер (Бельгия).

10 декабря. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Брага» (Португалия) — «Заря Лг» (Украина) — 2:0 (0:0)

Голы: Абу Ханна, 61 — в свои ворота (1:0). Р.Орта, 68 (2:0).

«Брага»: Тиагу Са, Раул Силва, Карму, Витор Тормена, Зе Карлуш (Бруну Виана, 73), А.Орта (Р.Орта, 68), Франсержиу, Жоау Новаиш (Аль-Мусрати, 76), Руис (Медейруш, 68), Галену, Шеттине (Паулинью, 68).

«Заря Лг»: Шевченко, Фаворов (Поддубный, 87), Абу Ханна, Юрченко, Кабаев (Лунев, 78), Кочергин (Хомченовский, 87), Цыганик, Иванисеня, Назарина, Гладкий (Перович, 78), Громов (Гринь, 77).

Судья: Стефански (Польша).

10 декабря. Брага. Стадион «Муниципальный».