Леонид Федун: «Лига Европы важна для «Спартака»
19:51
Владелец «Спартака» Леонид Федун перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» заявил, что этот турнир важен для команды. В первой игре красно-белые уступили со счетом 0:1.
— Будем непросто, седьмой матч подряд, — сказал Федун.
— Важна ли Лига Европы для «Спартака»?
— Да, конечно. (Елена Григорьевская)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»