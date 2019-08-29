Леонид Федун: «Лига Европы важна для «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» заявил, что этот турнир важен для команды. В первой игре красно-белые уступили со счетом 0:1.

— Будем непросто, седьмой матч подряд, — сказал Федун.

— Важна ли Лига Европы для «Спартака»?

— Да, конечно. (Елена Григорьевская)

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