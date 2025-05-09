Йоро: «Изумительный вечер для «МЮ». Из-за первого гола он перестал быть томным»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро прокомментировал победу над «Атлетиком» (4:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Изумительный вечер. Из-за первого гола он перестал быть томным, но мы в результате доехали аж до четвертого мяча и вышли в финал. «Атлетик» был действительно хорош, но и мы сами с первых минут были к его игре готовы.

Очень рад за забившего два мяча Мейсона. Думаю, ему на пользу поднять уверенность в своих силах. Это действительно топ-футболист и очень нам нужен, так что для него это хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Йоро.

«Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2025 сыграет против «Тоттенхэма» на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.