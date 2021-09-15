«Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»

Польская «Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

Пресс-служба клуба из Варшавы в Twitter опубликовала фотографии с красочными медиафасадами.

«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», — говорится в сообщении «Легии».

Реклама появилась на фасадах торговых центров на Варшавском шоссе и в районе Тушино, где располагается арена красно-белых.

Это обращение варшавян — отсыл к матчам «Спартака» и «Легии» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки вырвали в добавленное время волевую победу — 3:2.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.