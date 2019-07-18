"Легия" разгромила "Европу" и вышла во второй отборочный раунд ЛЕ

"Легия" одержала победу над гибралтарской "Европой" (3:0) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Польский клуб вышел в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (3:0 – общий счет).
Лига Европы
1-й отборочный раунд
"Легия" (Польша) – "Европа" (Гибралтар) – 3:0 (2:0)
Голы: Карлитос, 7 (1:0). Куленович, 13 (2:0). Карлитос, 60 (3:0).
Удаление: Серхио Санчес (Европа), 53.
Судья: Дженкинс (Уэльс).
18 июля. Варшава. Стадион "Pepsi Arena (Wojska Polskiego)".
Первый матч: 0:0
В параллельной игре "КР Рейкьявик" сыграл вничью с "Мольде" (0:0). Норвежцы по сумме двух матчей прошли во второй отборочный раунд ЛЕ (общий счет – 7:1).
"КР Рейкьявик" (Исландия) – "Мольде" (Норвегия) – 0:0
Судья: Макнабб (Северная Ирландия).
18 июля. Рейкьявик. Стадион "KR-Vollur".
Первый матч: 1:7
"Шэмрок Роверс" обыграли "Бранн" (2:1) и вышли в следующую стадию турнира (4:3 – общий счет).
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Бранн" (Норвегия) – 2:1 (0:0)
Голы: Бамба, 57 (0:1). Бирн, 76 (1:1). О`Нил, 87 (2:1).
Судья: Йеаннесеарсон (Фарерские Острова).
18 июля. Дублин. Стадион "Талла".
Первый матч: 2:2
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