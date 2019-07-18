"Легия" разгромила "Европу" и вышла во второй отборочный раунд ЛЕ

"Легия" одержала победу над гибралтарской "Европой" (3:0) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Польский клуб вышел в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (3:0 – общий счет).

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Легия" (Польша) – "Европа" (Гибралтар) – 3:0 (2:0)

Голы: Карлитос, 7 (1:0). Куленович, 13 (2:0). Карлитос, 60 (3:0).

Удаление: Серхио Санчес (Европа), 53.

Судья: Дженкинс (Уэльс).

18 июля. Варшава. Стадион "Pepsi Arena (Wojska Polskiego)".

Первый матч: 0:0

В параллельной игре "КР Рейкьявик" сыграл вничью с "Мольде"​ (0:0). Норвежцы по сумме двух матчей прошли во второй отборочный раунд ЛЕ (общий счет – 7:1).

"КР Рейкьявик" (Исландия) – "Мольде" (Норвегия) – 0:0

Судья: Макнабб (Северная Ирландия).

18 июля. Рейкьявик. Стадион "KR-Vollur".

Первый матч: 1:7

"Шэмрок Роверс" обыграли "Бранн" (2:1) и вышли в следующую стадию турнира (4:3 – общий счет).

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Бранн" (Норвегия) – 2:1 (0:0)

Голы: Бамба, 57 (0:1). Бирн, 76 (1:1). О`Нил, 87 (2:1).

Судья: Йеаннесеарсон (Фарерские Острова).

18 июля. Дублин. Стадион "Талла".

Первый матч: 2:2

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