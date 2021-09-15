«Легия» напомнила о рекламе в Москве перед игрой со «Спартаком»
20:17
Московский «Спартак» на домашнем поле потерпел поражение от варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.
После завершения встречи «Легия» напомнила рекламу, который разместила перед матчем.
«Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем. Пресс-служба клуба из Варшавы в Twitter опубликовала фотографии с красочными медиафасадами.
«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», — говорится в сообщении «Легии».
Это обращение варшавян — отсыл к матчам «Спартака» и «Легии» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки вырвали в добавленное время волевую победу — 3:2.
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