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«Легия» напомнила о рекламе в Москве перед игрой со «Спартаком»

20:17
Рекламный баннер. Фото ФК «Легия»
Рекламный баннер. Фото ФК «Легия»
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Московский «Спартак» на домашнем поле потерпел поражение от варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.

После завершения встречи «Легия» напомнила рекламу, который разместила перед матчем.

«Легия» разместила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем. Пресс-служба клуба из Варшавы в Twitter опубликовала фотографии с красочными медиафасадами.

«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», — говорится в сообщении «Легии».

Это обращение варшавян — отсыл к матчам «Спартака» и «Легии» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки вырвали в добавленное время волевую победу — 3:2.

Спартак — Легия

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Иван Шитик все материалы автора

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