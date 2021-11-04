«Наполи» победил «Легию» в Лиге Европы
4 ноября в Варшаве «Наполи» одержал гостевую победу над «Легией» (4:1) в матче группового турнира Лиги Европы.
В составе итальянской команды голы забили Петр Зелиньски, Дрис Мертенс , Ирвинг Лосано и Адам Унас. У «Легии» отличился Махир Эмрели.
«Наполи» с 7 баллами лидирует в группе С. «Легия» (6 очков) и вторая строчка.
В 23.00 мск между собой сыграют «Лестер» и «Спартак» — два других представителя группы С.
Лига Европы
Группа C
«Легия» (Польша) — «Наполи» (Италия) — 1:4 (1:0)
Голы: Эмрели, 10 (1:0). Зелиньски, 51 — с пенальти (1:1). Мертенс, 75 — с пенальти (1:2). Лосано, 79 (1:3). Унас, 90 (1:4).
«Легия» (Польша): Мишта, Юханссон, Енджейчик, Младенович, Ветеска, Рибейру, Жозуэ, Слиш (Андре Мартинш, 70), Лукиньяс, Эмрели (Рафа Лопеш, 80), Кастрати (Мучи, 67).
«Наполи» (Италия): Мерет, Жуан Жезус, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Мертенс, 73), Замбо Ангисса, Эльмас (Лоботка, 65), Демме (Политано, 65), Петанья (Дзаноли, 83), Лосано (Унас, 83).
Предупреждения: Эльмас, 54. Енджейчик, 68. Мишта, 73. Жозуэ, 74.
Судья: Виссер (Бельгия).
4 ноября. Варшава. Стадион «Пепси Арена».
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