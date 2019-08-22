«Легия» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Копенгаген» победил «Ригу»
22:50
«Легия» и «Рейнджерс» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграли вничью — 0:0.
«Копенгаген» победил «Ригу» со счетом 3:1.
Ответные матчи пройдут 29 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Первые матчи
«Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:0
Судья: Бастьен (Франция).
22 августа. Варшава. Стадион «Пепси Арена».
«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) — 3:1 (1:1)
Голы: Фишер, 18 (1:0). Камеш, 41 (1:1). Сотириу, 62 — с пенальти (2:1). Дарами, 90+3 (3:1).
Судья: Найхайс (Голландия).
22 августа. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-4/
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