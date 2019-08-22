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«Легия» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Копенгаген» победил «Ригу»

22:50
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«Легия» и «Рейнджерс» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграли вничью — 0:0.

«Копенгаген» победил «Ригу» со счетом 3:1.

Ответные матчи пройдут 29 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первые матчи

«Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:0

Судья: Бастьен (Франция).

22 августа. Варшава. Стадион «Пепси Арена».

«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) — 3:1 (1:1)

Голы: Фишер, 18 (1:0). Камеш, 41 (1:1). Сотириу, 62 — с пенальти (2:1). Дарами, 90+3 (3:1).

Судья: Найхайс (Голландия).

22 августа. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-4/

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