Паредес — после ничьей с «Тоттенхэмом»: «Надеемся, что все трудности позади»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Римская команда сравняла счет в добавленное время.

«Мы всегда боремся до конца. Мы хороши в таких ситуациях. У нас сильные игроки. Последние два месяца сложились непросто, но мы надеемся, что все трудности позади», — цитирует пресс-служба УЕФА Паредеса.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.