Леандро Чичисола: «Важно нейтрализовать атаку «Краснодара»

Вратарь «Хетафе» Леандро Чичисола на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» заявил, что важно хорошо отыграть в обороне, чтобы не позволить сопернику ничего создать в атаке, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Я хочу сделать хорошо свою работу, — отметил Чичисола. — Из недели в неделю мы работаем, чтобы в наши ворота не залетали мячи. Команда хочет подготовиться и провести хорошую игру.

— Ничья для вас будет положительным результатом?

— Каждый раз, когда мы выходим, мы хотим заработать 3 очка. На этой стадии важно заработать любые очки. Мы хотим сделать хорошо свою работу.

— Что будет определяющим? Игра в защите или в нападении?

— Я думаю, что в защите очень важно играть хорошо. Такие команды, которые хорошо обороняются, достаточно далеко проходят. Мы постараемся нейтрализовать атаку «Краснодара». Нужно играть во всех фазах хорошо — и сзади, и впереди.

— Как себя чувствует команда перед этой игрой?

— Команда хорошо подготовилась перед началом сезона. Мы хорошо себя чувствуем в нашем графике. Каждый матч требует большой концентрации, но мы готовы играть в разных турнирах.

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