Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Лаутаро Мартинес: «Интер» готов к финалу»

04:43
Лаутаро Мартинес. Фото ФК "Интер".
Лаутаро Мартинес. Фото ФК "Интер".
Теги:

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (5:0) в полуфинале Лиги Европы. В этой игре он сделал дубль.

«Это был потрясающий вечер, как раз о таком мы и мечтали, — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. — Мы доказали, что «Интер» готов к большим свершениям. Мы готовы к финалу.

Я очень рад своим голам, потому что мне очень долгое время не удавалось забить. Но больше всего я рад за команду. Мы прибавляем день ото дня. У нас в команде отличное сочетание молодых и опытных игроков.

«Севилья» — очень хорошая команда, но мы постараемся восстановиться после этого матча и как можно лучше подготовиться к финалу. Сделаем все возможное, чтобы трофей достался «Интеру».

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Интер — Шахтер Д

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030142--internazionale-vs-shakhtar-donetsk/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир