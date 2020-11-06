ЛАСК на выезде обыграл «Антверпен»

ЛАСК победил «Антверпен» (1:0) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы. Обе команды имеют в своем активе по шесть очков наряду с «Тоттенхэмом».

Лига Европы

Группа J

«Антверпен» (Бельгия) — ЛАСК (Австрия) — 0:1 (0:0)

Гол: Эггештайн, 55.

«Антверпен»: Бюте, Де Лат, Юклеред (Бенавенте, 75), Сек, Рафаэлов (Лукаку, 86), Харун (Бойя, 86), Верстрате (Ампома, 65), Геркенс, Хонгла, Миеси (Бута, 63), Мбокани.

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Холланд, Ранфтль, Михорль, Реннер, Грубер (Гойгингер, 66), Рагуж (Эггештайн, 40), Балич.

Предупреждения: Верстрате, 28. Холланд, 33. Ранфтль, 39. Геркенс, 75. Ампома, 86. Шлагер, 90+3.

Удаление: Холланд, 68.

Судья: Арановский (Украина).

5 ноября. Антверпен. Стадион «Босейлстадион».