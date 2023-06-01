Ламела: «Это потрясающе — о большем и не мечтаю»

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал победу над «Ромой» (1:1, пен. — 4:1) в финале Лиги Европы.

«Это потрясающе — о большем и не мечтаю. Невероятные ощущения. Мы будем очень счастливы. Это была тяжелая игра. «Рома» успешно оборонялась, было сложно отыскать свободную зону на поле и создать острый момент», — цитирует пресс-служба УЕФА Ламелу.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.