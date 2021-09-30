Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Лацио» выигрывает у «Локомотива» со счетом 2:0 после первого тайма

22:47
Теги:

Первый тайм матча Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» завершился в пользу хозяев — 2:0.

Голы забивали Тома Башич и Патрисио Габаррон. При этом у хозяев из-за травмы был заменен Чиро Иммобиле. Вместо него вышел Ведат Муричи.

В первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

Лацио — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Наполи — Спартак — 2:3. Лига Европы, турнирная таблица группы C после матча 30 сентября 2021 года
Наши юниорки — чемпионки мира впервые за 28 лет. Это золотое поколение россиянок
«В «Наполи» решили, что сегодня будет просто. Это нас зарядило!» Руй Витория под аплодисменты провел пресс-конференцию в Неаполе
Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»