«Лацио» выигрывает у «Локомотива» со счетом 2:0 после первого тайма
22:47
Первый тайм матча Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» завершился в пользу хозяев — 2:0.
Голы забивали Тома Башич и Патрисио Габаррон. При этом у хозяев из-за травмы был заменен Чиро Иммобиле. Вместо него вышел Ведат Муричи.
В первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).
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