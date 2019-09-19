«Лацио» уступил ЧФР, «Ренн» и «Селтик» сыграли вничью

«Лацио» проиграл ЧФР в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:2. В составе победителей отличились Чиприан Дяк и Биллель Омрани. За итальянский клуб забил Бартоломеу Жакинту Баштуш.

В другом матче дня «Ренн» и «Селтик» сыграли вничью — 1:1.

Лига Европы



Группа E



ЧФР (Румыния) — «Лацио» (Италия) — 2:1 (1:1)



Голы: Баштуш, 25 (0:1). Дяк, 41 — с пенальти (1:1). Омрани, 75 (2:1).



ЧФР (Румыния): Арлаускис, Боли, Камора, Сестор, Буркэ, Петелеу, Дяк (Голофка, 90), Джокович, Бордеяну, Траоре (Омрани, 46), Пэун (Кулио, 84).



«Лацио» (Италия): Стракоша, Ачерби, Баштуш (Лулич, 80), Вавро, Лукас, Бериша (Катальди, 67), Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо, Корреа, Хони (Адеканье, 80).



Предупреждения: Лукас, 40. Катальди, 70. Милинкович-Савич, 83. Арлаускис, 85. Сестор, 90+2.



Судья: Стефански (Польша).



19 сентября. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску».

Лига Европы



Группа E

«Ренн» (Франция) — «Селтик» (Шотландия) — 1:1 (1:0)

Голы: Ньянг, 37 — с пенальти (1:0). Кристи, 59 — с пенальти (1:1).

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Гренье (Сьебатше, 88), Мартен (Камавинга, 72), Буриго, Ньянг, Тэ (Дель Кастильо, 72), Рафинья.

«Селтик» (Шотландия): Форстер, Жюльен, Болинголи-Мбомбо (Хэйес, 69), Эльхамед, Айер, Браун, Форрест, Макгрегор, Кристи, Эль-Юнусси (Нтшам, 57), Эдуар (Байо, 84).

Предупреждения: Эдуар, 21. Браун, 22. Траоре, 35. Рафинья, 60. Байо, 89. Кристи, 90.

Удаление: Байо, 90+2.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

19 сентября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

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