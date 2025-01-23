«Лацио» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче Лиги Европы УЕФА

«Лацио» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 января. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, начало — в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Лацио» — «Реал Сосьедад» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

«Лацио» лидирует в общем этапе Лиги Европы с 16 очками, «Реал Сосьедад» набрал 10 очков. В 6-м туре «Лацио» победил «Аякс» (3:1), а «Реал Сосьедад» — киевское «Динамо» (3:0).