«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Лацио», играя с 30-й минуты в меньшинстве

«Реал Сосьедад» на выезде уступил «Лацио» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:3.

У итальянской команды в этой игре забивали Марио Хила, Маттиа Дзакканьи и Валентин Кастельянос. Один мяч гостей в концовке встречи отыграл Андер Барренечеа. На 30-й минуте защитник испанского клуба Айен Муньос получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не принимал участия в этом матче из-за травмы лодыжки.

«Лацио» набрал 19 очков и лидирует в турнирной таблице общего этапа. «Реал Сосьедад» (10) опустился на 18-ю строчку.