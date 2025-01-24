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«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Лацио», играя с 30-й минуты в меньшинстве

Алина Савинова
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«Реал Сосьедад» на выезде уступил «Лацио» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:3.

У итальянской команды в этой игре забивали Марио Хила, Маттиа Дзакканьи и Валентин Кастельянос. Один мяч гостей в концовке встречи отыграл Андер Барренечеа. На 30-й минуте защитник испанского клуба Айен Муньос получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не принимал участия в этом матче из-за травмы лодыжки.

«Лацио» набрал 19 очков и лидирует в турнирной таблице общего этапа. «Реал Сосьедад» (10) опустился на 18-ю строчку.

Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
23 янв, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:1
Реал Сосьедад

Футбол
ФК Лацио
ФК Реал Сосьедад
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