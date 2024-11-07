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Сегодня, 22:00

«Лацио» — «Порту»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Лацио» встретится с «Порту» в матче общего этапа Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Лацио» и «Порту» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Платформа также показывает перекличку игр в формате мультикаста (интересные моменты отдельных встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Лацио» — «Порту» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Порту

«Лацио» лидирует в общем этапе Лиги Европы 9 очками в трех турах: «орлы» обыграли киевское «Динамо», «Ниццу» и «Твенте». «Порту» набрал 4 очка: «драконы» уступили «Буде-Глимт», сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» и победили «Хоффенхайм».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Порту
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