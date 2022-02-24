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«Порту» сыграл вничью с «Лацио» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сергей Баюшкин
Корреспондент
24 февраля. Рим. «Лацио» — «Порту» — 1:2. Матеус Урибе.
Фото Reuters

24 февраля в Риме «Лацио» сыграл вничью с «Порту» (2:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе».

В составе португальской команды голы забили Мехди Тареми и Матеус Урибе. У «Лацио» забитые мячи на счету Чиро Иммобиле и Данило Катальди.

По сумме двух игр «Порту» победил «Лацио» с общим счетом 4:3 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы пройдет 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:2
Порту
Голы
Иммобиле, 19 (1:0), Тареми, 31 (1:1), Урибе, 68 (1:2), Катальди, 90+5 (2:2)
Лацио
Хюсай Катальди Моро
Порту
Жоао Мариу Груич Галену Эванилсон
Предупреждения
Раду 4’, Габаррон 76’, Дзичек 76’, Луис Альберто 78’  -  Сануси 45+2’, Отавиу 79’
Судьи
Айтекин (Германия)

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Порту
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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