«Порту» сыграл вничью с «Лацио» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

24 февраля в Риме «Лацио» сыграл вничью с «Порту» (2:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе».

В составе португальской команды голы забили Мехди Тареми и Матеус Урибе. У «Лацио» забитые мячи на счету Чиро Иммобиле и Данило Катальди.

По сумме двух игр «Порту» победил «Лацио» с общим счетом 4:3 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы пройдет 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.