«Лацио» перед матчем с «Локомотивом» провел открытую тренировку и пресс-конференцию в Риме
12:36
Как стало известно «СЭ», «Лацио» прилетит в Москву на матч 5-го тура Лиги Европы против «Локомотива» сегодня, 24 ноября в 21:00 мск.
Предматчевую открытую тренировку и пресс-конференцию команда провела в Риме.
Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимает последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.
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