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«Лацио» перед матчем с «Локомотивом» провел открытую тренировку и пресс-конференцию в Риме

12:36

Как стало известно «СЭ», «Лацио» прилетит в Москву на матч 5-го тура Лиги Европы против «Локомотива» сегодня, 24 ноября в 21:00 мск.

Предматчевую открытую тренировку и пресс-конференцию команда провела в Риме.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимает последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»