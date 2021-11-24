«Лацио» перед матчем с «Локомотивом» провел открытую тренировку и пресс-конференцию в Риме

Как стало известно «СЭ», «Лацио» прилетит в Москву на матч 5-го тура Лиги Европы против «Локомотива» сегодня, 24 ноября в 21:00 мск.

Предматчевую открытую тренировку и пресс-конференцию команда провела в Риме.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимает последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.