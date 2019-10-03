«Лацио» обыграл «Ренн», «Селтик» победил ЧФР

«Лацио» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы дома победил «Ренн» — 2:1. В составе хозяев отличились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле, у гостей — Жереми Морель.

В параллельной встрече «Селтик» обыграл ЧФР (2:0) благодаря голам Одссона Эдуард и Мохамеда Эль-Юнусси.

Лига Европы

Группа E

«Лацио» (Италия) — «Ренн» (Франция) — 2:1 (0:0)

Голы: Морель, 55 (0:1). Милинкович-Савич, 63 (1:1). Иммобиле, 75 (2:1).

«Лацио» (Италия): Стракоша, Ачерби, Баштуш, Вавро, Лулич (Хони, 82), Пароло, Бериша (Луис Альберто, 53), Катальди (Милинкович-Савич, 53), Лаццари, Кайседо, Иммобиле.

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Думбья (Юну, 82), Гренье, Мартен, Камавинга (Буриго, 71), Ньянг, Тэ (Рафинья, 76).

Предупреждения: Катальди, 9. Гнаньон, 40.

Судья: Бойко (Украина).

3 октября. Рим. Стадион «Олимпийский».

«Селтик» (Шотландия) — «ЧФР» (Румыния) — 2:0 (1:0)

Голы: Эдуар, 20 (1:0). Эль-Юнусси, 59 (2:0).

«Селтик» (Шотландия): Форстер, Жюльен, Болинголи-Мбомбо, Эльхамед, Айер, Браун, Форрест (Хэйес, 86), Макгрегор, Кристи (Нтшам, 90), Эль-Юнусси, Эдуар.

«ЧФР» (Румыния): Арлаускис, Боли, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк, Джокович (Голофка, 81), Бордеяну, Аурелиу (Кулио, 57), Рондон (Пэун, 70), Омрани.

Предупреждения: Макгрегор, 25. Рондон, 42. Жюльен, 46. Джокович, 51. Эдуар, 88.

Судья: Зиберт (Германия).

3 октября. Глазго. Стадион «Селтик Парк».

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