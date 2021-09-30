Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле был заменен в первом тайме матча Лиги Европы против «Локомотива». Он получил травму.

Вместо него на 41-й минуте на поле вышел Ведат Муричи. Счет матча — 2:0 в пользу «Лацио». После первого тайма римляне ведут благодаря голам Тома Башича и Патрисио Габаррона.