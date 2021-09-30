«Лацио» — «Локомотив»: Иммобиле получил травму и был заменен
22:53
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле был заменен в первом тайме матча Лиги Европы против «Локомотива». Он получил травму.
Вместо него на 41-й минуте на поле вышел Ведат Муричи. Счет матча — 2:0 в пользу «Лацио». После первого тайма римляне ведут благодаря голам Тома Башича и Патрисио Габаррона.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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