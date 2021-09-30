«Локомотив» на выезде уступил «Лацио» в Лиге Европы
«Лацио» дома обыграл «Локомотив» (2:0) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.
В составе победителей отличились Тома Башич и Патрисио Габаррон. «Лацио» набрал три очка и на данный момент занимает второе место в группе. У «Локо» одно очко и последнее место.
В следующем туре «Лацио» примет «Марсель», а «Локомотив» — «Галатасарай».
Лига Европы
Группа Е
2-й тур
«Лацио» — «Локомотив» — 2:0 (2:0)
Голы: Башич, 13 (1:0). Габаррон, 38 (2:0).
«Лацио»: Стракоша, Лаццари (Марушич, 74), Габаррон, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лукас, 60), Башич, Педро (Моро, 74), Иммобиле (Муричи, 41), Фелипе Андерсон.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Баринов, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов (Петров, 82), Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Бека Бека, Смолов, Анджорин (Лисакович, 82).
Предупреждения: Катальди, 45+2. Бека Бека, 47. Рыбчинский, 90+1.
Судьи: Поусон. Беттс, Хассин (все — Англия).
ВАР: Кавана (Англия). Мартинес Мунуэра (Испания).
30 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.
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