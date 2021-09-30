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«Локомотив» на выезде уступил «Лацио» в Лиге Европы

30 сентября 2021, 23:49
«Лацио» — «Локомотив» — 2:0. Фото ФК «Локомотив»
«Лацио» — «Локомотив» — 2:0. Фото ФК «Локомотив»
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«Лацио» дома обыграл «Локомотив» (2:0) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.

В составе победителей отличились Тома Башич и Патрисио Габаррон. «Лацио» набрал три очка и на данный момент занимает второе место в группе. У «Локо» одно очко и последнее место.

В следующем туре «Лацио» примет «Марсель», а «Локомотив» — «Галатасарай».

Лига Европы

Группа Е

2-й тур

«Лацио» — «Локомотив» — 2:0 (2:0)

Голы: Башич, 13 (1:0). Габаррон, 38 (2:0).

«Лацио»: Стракоша, Лаццари (Марушич, 74), Габаррон, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лукас, 60), Башич, Педро (Моро, 74), Иммобиле (Муричи, 41), Фелипе Андерсон.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Баринов, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов (Петров, 82), Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Бека Бека, Смолов, Анджорин (Лисакович, 82).

Предупреждения: Катальди, 45+2. Бека Бека, 47. Рыбчинский, 90+1.

Судьи: Поусон. Беттс, Хассин (все — Англия).

ВАР: Кавана (Англия). Мартинес Мунуэра (Испания).

30 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.

Лацио — Локомотив

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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