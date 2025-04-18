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«Лацио» — «Буде-Глимт»: видеообзор матча Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Хайкин.
Фото Reuters

«Буде-Глимт» в серии пенальти обыграл «Лацио» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (3:1 д.в, пен — 3:2). Игра прошла в Риме.

В основное время у римской команды голами отметились Валентин Кастельянос и Тиджани Нослин. В дополнительное время на гол Булая Диа гости ответили точным ударом Андреаса Хельмерсена.

Российский голкипер норвежской команды Никита Хайкин в серии пенальти отразил два удара.

«Буде-Глимт» в 1/2 финала Лиги Европы сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.

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Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Лацио
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