«Лацио» — «Буде-Глимт»: видеообзор матча Лиги Европы

«Буде-Глимт» в серии пенальти обыграл «Лацио» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (3:1 д.в, пен — 3:2). Игра прошла в Риме.

В основное время у римской команды голами отметились Валентин Кастельянос и Тиджани Нослин. В дополнительное время на гол Булая Диа гости ответили точным ударом Андреаса Хельмерсена.

Российский голкипер норвежской команды Никита Хайкин в серии пенальти отразил два удара.

«Буде-Глимт» в 1/2 финала Лиги Европы сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.