Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:53

Хайкин отразил два удара в серии пенальти с «Лацио» и вывел «Буде-Глимт» в полуфинал Лиги Европы

Хайкин отразил решающий пенальти и помог «Буде-Глимту» выйти в полуфинал Лиги Европы
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин.
Фото Reuters

«Буде-Глимт» на выезде проиграл «Лацио» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, но вышел в полуфинал турнира.

В основное время хозяева выиграли со счетом 2:0 — отличились Валентин Кастельянос и Тиджани Нослин. Это позволило римлянам перевести игру в дополнительное время — они проиграли первый матч со счетом 0:2.

Дополнительное время завершилось со счетом 3:1 — команды обменялись голами. У «Лацио» забил Булайе Диа, у гостей — Андреас Хельмерсен.

В серии пенальти «Буде-Глимт» одержал победу со счетом 3:2, а российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин отразил 2 удара.

В полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт» встретится с «Тоттенхэмом».

Лига Европы. 1/4 финала.
17 апреля, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:1
Буде-Глимт

Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
Читайте также
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
«Спартак» и «Локомотив» в шаге от полуфинала, а в «Салавате» набросились на судей. Что произошло в Кубке Гагарина 17 апреля
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Манчестер Юнайтед» забил два гола в конце дополнительного времени и вырвал победу над «Лионом»

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости