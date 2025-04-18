Хайкин отразил два удара в серии пенальти с «Лацио» и вывел «Буде-Глимт» в полуфинал Лиги Европы
Хайкин отразил решающий пенальти и помог «Буде-Глимту» выйти в полуфинал Лиги Европы
«Буде-Глимт» на выезде проиграл «Лацио» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, но вышел в полуфинал турнира.
В основное время хозяева выиграли со счетом 2:0 — отличились Валентин Кастельянос и Тиджани Нослин. Это позволило римлянам перевести игру в дополнительное время — они проиграли первый матч со счетом 0:2.
Дополнительное время завершилось со счетом 3:1 — команды обменялись голами. У «Лацио» забил Булайе Диа, у гостей — Андреас Хельмерсен.
В серии пенальти «Буде-Глимт» одержал победу со счетом 3:2, а российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин отразил 2 удара.
В полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт» встретится с «Тоттенхэмом».
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