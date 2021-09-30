Квинси Промес: «В такие моменты хорошо быть аутсайдером»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу команды над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Промес оформил дубль.

— Ты забил два гола, какие у тебя эмоции? Что чувствовала команда после пропущенного гола на первых минутах?

— Никто не ожидал, что они так рано забьют. Мы должны изучить этот момент. В таких играх нельзя пропускать так быстро. Думаю, что после удаления мы стали играть лучше. У нас очень хорошие эмоции. Не многие думали, что мы обыграем «Наполи» на их поле. Я думаю, все счастливы.

— «Спартак» был абсолютным аутсайдером. Может быть, это вам и помогло?

— В такие моменты хорошо быть аутсайдером, чтобы снять давление с некоторых игроков. Мы показали, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас. Мы профессиональная команда, и я верил, что мы способны победить. Сегодня мы это показали. Это футбол.

После этой встречи «Спартак» набрал 3 очка и теперь занимает второе место в группе С. У «Наполи» 1 очко и третья позиция. Лидирует «Легия», у которой 6 очков.